Названо терміни закінчення програми “Ковідна тисяча”

У Міністерстві економіки повідомили, скільки ще буде тривати програма “Ковідна тисяча”

З 19 грудня 2021 року повнолітні українці, які завершили курс щеплення, можуть отримати від держави 1000 гривень. На що можна витратити кошти і скільки триватиме програма NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

«Ковідну тисячу» можна витратити на книжки, спортзал квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. З 1 січня 2022 року особи, старші 60 років, можуть придбати на ці кошти ліки. Перевести «ковідну тисячу» в готівку чи переказати на іншу картку чи рахунки заборонено. Використати гроші можна впродовж чотирьох місяців.

Офіційний старт програми “ковідна тисяча” відбувся 19 грудня 2021 року. Програма буде тривати рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів:

1 етап – отримання коштів відбуватиметься через додаток “Дія”.

2 етап (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) – альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.

Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, повідомили в Мінекономіки.

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