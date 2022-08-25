Названо 2 умови, за яких пенсії для жінок в Україні можуть вирости

Нинішнього, 2022 року, пенсії для жінок в Україні можуть зрости на 9%. Названо дві умови для зростання виплат у 2022 році

Заступник начальника ГУ ПФУ у Кіровоградській області Олена Романченко нагадала, що щомісячне підвищення пенсії встановлюється у межах її максимального розміру.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Деякі жінки 2022-го можуть розраховувати на зростання виплат. Умови для цього такі:

пенсія призначається вперше;

дата народження жінки – у період із 1 січня 1962 по 31 грудня 1962 року.

Наприклад, якщо українка народилася 8 березня 1962 року і вперше звернулася за призначенням пенсії за віком 10 березня 2022 року. Їй встановлять щомісячне підвищення виплат у розмірі 9%.

Інший приклад. Жінка 12 липня 1962 року народження могла отримувати у період із 2 липня 2018 року по 6 липня 2018 року пенсію за вислугу років. З 7 липня 2018 року виплата припинилася через працевлаштування на посаду, яка дає право на цей вид пенсії. Українка при досягненні пенсійного віку подала до сервісного центру із заявою про переведення на пенсію за віком. Тоді щомісячне підвищення у розмірі 9% до пенсії за віком не встановлюватиметься, оскільки раніше заявниці призначили виплату за вислугу років.

Раніше в Україні назвали обов’язкові умови для виходу на пенсію за віком 2022 року. Тривалість страхового стажу визначається пенсійним віком. Вона призначається 60, 63 чи 65 років. Продовжуючи працювати, громадянин може отримати необхідний страховий стаж та піти на заслужений відпочинок, отримуючи виплати.

На пенсії за віком можуть розраховувати українці, яким 2022-го виповнилося:

60 років – із 29 роками страхового стажу;

63 роки – із 22 роками страхового стажу;

65 років – із 15 роками страхового стажу.

Як українці можуть підвищити розмір пенсії за вислугу років