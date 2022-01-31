Командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк заявив про можливу дату вторгнення російських військ в Україну

Можлива дата вторгнення Росії в Україну – 20 лютого. Про це заявив командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю британській газеті The Times. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «5 канал».

Генерал-лейтенант переконаний, що українці боротимуться навіть за відсутності союзників. Якщо розвідці вдасться спрогнозувати, звідки в атаку підуть росіяни, то після перших великих втрат – далі вони не просуватимуться.

За попередньою ж інформацією, Росія може атакувати за кількома напрямками й захопити, передусім Дніпро, Одесу й Харків. Павлюк сумнівається в тому, що міжнародні партнери зможуть вплинути на наміри Росії. Однак переконаний: Україна врешті-решт поверне собі контроль над усією своєю територією.

Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії до України може розпочатися будь-якої миті.. Але є сподівання, що Кремль усе ж обере мирний шлях врегулювання ситуації. Про це мовилося під час зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з дипломатами в посольстві Сполучених Штатів у Києві. Водночас США й надалі підтримуватимуть Україну та виділять додаткові 300 мільйонів доларів 2022 року.

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