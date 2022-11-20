“Наша ППО не дає їм спокою” – в ЗСУ звернулися до українців

Повідомляти про роботу української ППО чи вибухи у тих, чи інших населених пунктах не слід до офіційних коментарів. Оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає NNS

“Їм (окупантам – ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту”, – каже Гуменюк.

Своєю чергою вона закликала не поспішати попереджати, що “зараз в тому чи іншому регіоні спрацювала ППО”, чи на кшталт “вибухи, які ви чуєте, – спокійно, працюють наші”.

“Пам’ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили”, – пояснює Гуменюк..

Вона підкреслила, що потрібно пам’ятати про гібридність цієї війни і потужність інформаційного фронту.

“Війна триває, вибухи можливі, а про їх наслідки і потрібну інформацію – ми обов’язково сповістимо, не поспішайте та не допомагайте ворогу”, – підсумувала Гуменюк.

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