Народні депутати пропонують перенести День перемоги 9 травня

В Україні давно звучать заклики відмовитись від святкування Дня перемоги 9 травня. День перемоги хочуть перенести на іншу дату

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні хочуть відзначати разом із усією Європою та всім світом – 8 травня.

Народні депутати пропонують перенести відзначення Дня перемоги з 9 травня на 8 травня. Відповідний законопроект №7297 зареєстровано у Верховній Раді 18 квітня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті КореспонденТ.net.

Законопроект пропонує зробити 8 травня святковим та неробочим днем.

Автори законопроекту рекомендують президенту внести зміни до указів, які дозволять 9 травня відзначати в Україні День Європи.

“Україна має вшановувати пам’ять загиблих та відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою та всім цивілізованим світом – 8 травня, а 9 травня разом з державами-членами Європейського союзу відзначати День Європи”, – йдеться в пояснювальній записці.

У супровідних документах до законопроекту наголошується, що перемога над нацизмом у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) у європейських державах відзначається 8 травня – у день капітуляції нацистської Німеччини.

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