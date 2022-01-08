Найбільш затребувані професії в Україні в 2022 році

В Україні у 2022 році деяким спеціалістам буде легше знайти роботу. Які найбільш затребувані професії в Україні будуть у 2022 році

Попитом будуть користуватися IT-спеціалісти, медики, менеджери з продажу, логістики та працівники фінансового сектора. Їм буде найпростіше знайти роботу.

За даними кадрового порталу grc.ua, крім вже відомих ІТ-фахівців в Україні будуть затребувані професії:

медики та фармацевти;

фахівці з продажу та, зокрема, менеджери з продажу B2B;

фахівці у сфері логістики та транспорту;

маркетингу та PR;

працівники фінансового сектора.

“Протягом минулого року найбільше зростання кількості відкритих вакансій показало сферу продажу. Цього року тенденція збережеться. За рахунок продуктового рітейлу та розвитку e-commerce буде продовжуватися збільшення вакансій. Зросте попит на фахівців із закупівель, логістів, працівників call-центрів “, – повідомила керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслана Березівська.

Як розповідає експерт з працевлаштування Валентина Бардадим, на особливу увагу заслуговують також виробництво та агробізнес, адже там буде попит на співробітників різної ланки.

“У цих секторах завжди буде попит не тільки на вузькопрофільних фахівців – технологів, інженерів, розробників, а й на звичайний персонал. Це стосується робочих спеціальностей, де не потрібна вища освіта, і де може працевлаштуватися кожна людина”.

Зазначимо, при цьому найвищий попит мають “сині комірці”, тобто фахівці робітничих професій. Попит на них високий також і в інших країнах, тому багато фахівців їдуть на заробітки до сусідніх країн.

Середня зарплата у Києві становить 18 тис. грн. Тоді як у Дніпрі платять у середньому 15 тис. грн, а у Запоріжжі – 12,5 тис. грн.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

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