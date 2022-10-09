Найпопулярніші вакансії та зарплати в Україні

В Україні відновлюється ринок праці, а рівень конкуренції поступово знижується. Кількість пропозицій щодо роботи у вересні повернулася до довоєнних позначок. Які вакансії та зарплати найзатребуваніші

Максимальне число пропозицій щодо роботи – у Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях. Зростає активність бізнесу у Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях, де набирають персонал. Названо найзатребуваніші професії та зарплати фахівців.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За даними профільного порталу Work.ua, найбільше вакансій в Україні для продавців, менеджерів з продажу, водіїв, бухгалтерів та кухарів. Минулого місяця їм пропонували роботу частіше.

Багато запитів і для представників робітничих спеціальностей, сфери закупівель, обслуговування, туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Cпостерігається підвищення попиту на фахівців у галузі логістики, страхування, дизайну та творчості, а також у банківській сфері.

Число резюме скоротилося на 11%. Також зменшилася кількість претендентів, які шукають віддалену роботу.

Середній рівень заробітної плати в країні залишився тим самим – 15 тис. грн. Максимальний заробіток пропонують у столиці – у середньому це 17 тис. грн, в решті регіонів – близько 14 тис. грн.

Найбільш високооплачувані професії – у сфері ІТ. Окрім цих фахівців гідні зарплати пропонують:

водіям-міжнародникам – 40 тис. грн;

медіабайєрам – 60 тис. грн;

стоматологам – 30 тис. грн;

ріелторам – 30 тис. грн;

рихтувальникам – 30 тис. грн.

Мінімальна оплата праці – у посудомийок – 8 тис. грн., прибиральниць – 7,8 тис. грн., а також у консьєржів – 6 тис. грн.

Ринок праці: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція