Найнебезпечніші багатоповерхівки – де не варто ховатися під час ракетного удару

Державна служба з надзвичайних ситуацій назвала найнебезпечніші багатоповерхівки, в яких не варто ховатися під час ракетного удару

У Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають панельні будинки найнебезпечнішими під час ракетних обстрілів, а монолітні споруди – більш захищеними.

Про це в ефірі інформаційного марафону розповів заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНІАН.

“Найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будинки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко”, – сказав він.

Данилюк уточнив, що якщо людина не попала в епіцентр вибуху, а її просто привалило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку.

Він підкреслив, що під час повітряної тривоги потрібно ховатись в укриттях спеціально для цього створених.

“Якщо це населений пункт сільської місцевості, то у людей є свої місцеві льохи, в яких також можна сховатись”, – пояснив представник ДСНС.

Він зазначив, що якщо людина знаходиться під час прильоту посеред двох стін, то це збільшує шанси на життя.

“Якщо це буде удар з боку фасадного будинку, то чим більше перегородок, тим більше ймовірність залишитись живим. В панельних будинках я взагалі не рекомендував би залишатися, у монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти, вони є повністю з моноліту, залізобетонні. Але все ж таки потрібно спускатись в укриття”, – підсумував Данилюк.

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