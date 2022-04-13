Як перевести гроші з мобільного телефону на карту банку – названо найкращі способи

Про найкращі способи перевести гроші з мобільного номера на банківську картку NNS дізнався з повідомлення на сайті Сьогодні.

Якщо на банківській карті не вистачає грошей, їх легко можна перевести з телефону, тобто з мобільного рахунку – кілька способів

Як правильно та швидко це зробити

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів і вони залежать від вашого оператора зв’язку.

Наприклад, на сайті “Київстар” є розділ “Смарт-гроші”, зайшовши туди виберіть опцію “З мобільного на карту”.

Перед вами з’явиться поле, де потрібно ввести номер картки, номер телефону та суму, яку потрібно переказати.

Врахуйте, що за один раз можна провести платіж не більше 3 тис. грн.

У Vodafone для таких випадків є спеціальний додаток Vodafone Pay, він доступний для користувачів IOS та Android. Проте зважте, що за таку послугу з вас можуть взяти до 4% комісії.

Якщо у вас немає доступу до інтернету, то картку можна поповнити за допомогою SMS-повідомлення, але така послуга є не у всіх операторів.

Для користувачів”Київстар” така можливість доступна, вам необхідно набрати повідомлення “63069 “пробіл” номер картки “пробіл” сума” та відправити його на номер 888.

Останнім способом, доступним для клієнтів будь-яких українських операторів, є поповнення через платіжні системи – “ГлобалМані”, EasyPay, LiqPay, iPay.ua.

Для цього необхідно зареєструватися та перейти на вкладку “Поповнити картку”, ввести реквізити.

Далі введіть номер телефону, з якого хочете списати гроші та суму – підтвердіть платіж.

Як отримати 2000 грн на карту Ощадбанку

Вимушені переселенці в Україні можуть отримати від держави допомогу у розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та людей з інвалідністю).

Для того, щоб перерахувати виплати необхідно зареєструватися як ВПО і подати заяву.

Зробити це можна звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал “Дія”.

Щоб отримати гроші на карту Ощадбанку у заяві вам потрібно вказати номер рахунку саме у цій фінансовій установі.

У Київстар змінилися правила поповнення мобільного рахунку для абонентів