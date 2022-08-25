Нафтогаз пояснив, чому в платіжках за газ відсутні дані про показання лічильника

У компанії Нафтогаз відповіли, куди “зникли” показання лічильника у платіжках за газ і що треба робити

Про це йдеться у відповіді газової компанії на коментар клієнта у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Хвиля».

Так, споживач газу звернувся до ЦК із запитанням:

“Скажіть, будь ласка, чому немає показників у квитанції?”

У Нафтогазі пояснили, що згідно з пунктом 1 глави 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем №2494 від 30.09.2020, визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між оператором ГРМ та побутовим споживачем на підставі природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

“Оператори ГРМ приймають показники та формують обсяги. До нашої компанії надходить лише обсяг, представлений Вашим оператором ГРМ і саме тому у квитанціях нашої компанії показники не відображаються”, – йдеться у відповіді.

Так, якщо у вас з’явилася така ж проблема – відсутні показники лічильника або вони невірні – слід звертатися не до Нафтогазу, а до облгазу, якому ці свідчення передаєте.

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