Метеорологи попереджають, що на Землю насувається магнітна буря. Протягом кількох днів більшість землян відчує нездужання різного ступеня інтенсивності

Пікової точки на рівні G1 магнітна буря досягне вранці 2 лютого, далі поступово напруга з магнітосфери нашої планети почне йти на спад. Тим не менш, не лише 2, а й 3 лютого самопочуття та здоров’я людей може суттєво похитнутися. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За даними вчених, найбільшу небезпеку магнітний шторм, що наближається до Землі, представлятиме для людей, які страждають на метеозалежність і захворювання серцево-судинної системи.

Під час магнітної бурі медики рекомендують уникати стресових ситуацій, а також будь-яких фізичних та інтелектуальних навантажень. Для підтримки нормального функціонування організму слід вчасно лягати спати і прокидатися вранці в один і той же час.

Повноцінне харчування, позитивні емоції, вживання достатньої кількості чистої води та часті прогулянки на свіжому повітрі допоможуть пережити період потужних магнітних бур максимально комфортно.

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