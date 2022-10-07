На Запорізькій АЕС через обстріли пошкоджено джерело живлення реактора

Реактор на Запорізькій АЕС тимчасово перемкнувся на аварійні дизельні генератори для роботи систем охолодження – через обстріл пошкоджено одну з ліній електропередач

Обстріл пошкодив лінію електропередач, яка постачає електроенергію до 6-го реактору Запорізької атомної електростанції, повідомило 7 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії. Про це інформує NNS

Через це реактор тимчасово перемкнувся на аварійні дизельні генератори для роботи систем охолодження. За заявою МАГАТЕ, інцидент стався 6 жовтня, про нього повідомив український персонал на об’єкті.

Дизельні генератори забезпечували живлення реактора після того, як його підключення до резервної лінії було обірвано під час обстрілу промислової зони за периметром електростанції. Зовнішня високовольтна лінія електропередачі – єдина, яка доступна заводу.

Як повідомили в МАГАТЕ, генератори працювали близько 90 хвилин, доки альтернативне джерело живлення від чотирьох інших реакторів не було підключено до енергоблоку.

«Інцидент ще раз підкреслив ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на найбільшій атомній електростанції Європи, яка зараз розташована в зоні активних бойових дій, і особливо, наскільки крихкі та вразливі зовнішні джерела енергії, які необхідні для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки», – заявили в агентстві..

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі відзначив «мужність, кваліфікованість і досвід» операторів, заявивши, що вони знаходять рішення для подолання проблем, які постійно виникають через збройне протистояння.

«Втім, це не є стійким способом експлуатації атомної електростанції. Існує нагальна потреба створити більш стабільне середовище для заводу та його персоналу», – додав він.

Ґроссі вирушить до Росії на початку наступного тижня для подальших консультацій щодо плану, повідомили в МАГАТЕ. Сьогодні він зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

7 жовтня агентство також розширило свою присутність на електростанції, коли чотири експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки прибули на заміну двом своїм колегам, які перебували на об’єкті з 1 вересня. У пресрелізі регулятора Ґроссі заявив, що МАГАТЕ зберігатиме свою присутність на станції «стільки, скільки буде потрібно».

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