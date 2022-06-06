На яких напрямках намагаються наступати окупанти – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують намагатися наступати у Донецькій та Луганській областях, а на інших напрямках вони перейшли до оборони. Про це поінформував Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують намагатися наступати у напрямку Слов’янська. На Донецькому напрямку вони обстрілюють позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На Лиманському напрямі окупанти наступають у бік Святогірська. Вони активно застосовують артилерію. Крім того, ворог наступає у бік Старого Каравану.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії та мінометів. Тривають бої у Сєвєродонецьку.

На Бахмутському напрямку 5 червня ворог наступав на Камишеваху, Берестове та Миколаївку. Там окупанти зазнали великих втрат, успіху не досягли, бої продовжуються.

Минулої доби, 5 червня, у Донецькій та Луганській областях бійці ЗСУ відбили 7 атак ворога. Знищено 4 танки та 8 бронемашин. Найбільших втрат окупанти вчора зазнали на Слов’янському напрямку. Загалом із 24 лютого по 6 червня 2022 року російські окупаційні війська втратили в Україні понад 31 000 осіб.

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