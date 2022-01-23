На які ліки можна витратити “ковідну тисячу“- список обмежений

В Україні оприлюднили обмеження, що діятимуть в аптеках країни в рамках програми “єПідтримка”. Стало відомо,на які ліки можна буде витратити “1000 гривень Зеленського” і що залишиться під забороною

З 24 січня 2022 року вакциновані від коронавірусу громадяни України, яким виповнилося 60 років, зможуть витратити “ковидну тисячу” на покупку медикаментів. Проте, як виявилося, далеко не всі товари та препарати будуть доступні у рамках програми “єПідтримка”.

Як повідомили у прес-службі МОЗ, українці не зможуть розплатитися “1000 гривень Зеленського” за медикаменти з недоведеною ефективністю. Наприклад, дієтичні добавки доведеться купувати за власний кошт. Крім того, в аптеці на “ковідну тисячу” не можна купити медичні прилади (інгалятори, тонометри тощо) та косметичні засоби. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ліки, які дозволені МОЗ до застосування в Україні, вакциновані українці віком від 60 років зможуть придбати на гроші за вакцинацію як у звичайних, так і в інтернет-аптеках. Не має значення, є у людини рецепт від лікаря чи ні. Можливість розплатитися в аптеці “ковідною тисячею” від цього не залежить.

“Банки перевірятимуть вік людини на момент виплати. Коли саме ви оформили картку – не важливо. Головне, щоб на момент покупки ліків вам уже виповнилося 60 років. Нагадаю, що головною умовою участі у програмі є “Зелений” COVID-сертифікат”, – уточнив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Вже з наступного тижня: українці 60+ зможуть витратити COVID-тисячу на ліки