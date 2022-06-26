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На українських рефрижераторах замість напису «200» тепер буде маркування «На щиті»

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обновленный рефрижератор "На щите"

На українських рефрижераторах напис «200» прибрали, на його місці тепер маркування «На щиті»

Засновник Veterano Group Леонід Остальцев показав оновлений рефрижератор для перевезення тіл загиблих воїнів України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті kyiv.media.

«Спартанці вертаються або зі щитом, або на ньому», – пояснив Остальцев.

На українських рефрижераторах замість напису «200» тепер буде маркування «На щиті»

Раніше Остальцев пропонував замінити написи «200» на машинах для перевезення полеглих воїнів України.

«Наші загиблі – не цифри, це «совок». Завтра на цій тачці буде напис «На щиті». Бо спартанці повертаються або з ним, або на ньому», – пояснив він.

Раніше автомобіль мав такий вигляд:

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