На українських АЗС фіксують збільшення фальсифікованого палива

Інститут споживчих експертиз (ІСЕ), який під час війни не проводить дослідження якості палива на АЗС, все ж таки фіксує збільшення фальсифікованого палива

Про це у коментарі UBR.ua розповів директор цієї організації Юрій Чорнобривець.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті auto.today.ua

Він наголосив, що не може точно сказати, наскільки поширеними стали випадки продажу контрафактного палива. Проте такого палива побільшало. Чорнобривець сказав, що ІСЕ зараз отримує багато скарг від власників автомобілів, адже “іноді продається паливо такої якості, що його навіть бензином назвати не можна”.

У чому причина такого явища? Експерт каже, що вся справа у міні-НПЗ, які “в кустарних умовах виробляють паливо”. На його думку, такого низькоякісного бензину на ринку зараз може бути до 40%. Втім, це суб’єктивна думка, вона нічим не підтверджена.

Тим часом, раніше Держспоживслужба закликала відновити перевірки якості палива, яке продають на АЗС (перевірки заборонили в березні у зв’язку з військовим станом). Причина такого призову полягає якраз у збільшенні на ринку неякісного палива. Чи дозволить Кабмін знову перевіряти якість палива, яке продається на заправках, – поки що не відомо.

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