Основні наступальні зусилля армії РФ на лінії фронту зосереджені на Авдіївському напрямку. Разом з тим окупанти продовжують наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії, передають “Новини України – НСН”.

“Ймовірно, Авідіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль. Там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи”, – наголошують розвідники.

За інформацією британсокї розвідки, армія РФ продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська.

На якому напрямку зосереджені основні наступальні дії російської армії – відповіли у британській розвідці

Також окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк. Розвідка Британії називає це добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося. На цій ділянці фронту масштабні штурми російської піхоти останні кілька днів припинилися і загарбники працюють здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.

“Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки і розвідувальну діяльність”, – зазначили у розвідці.

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