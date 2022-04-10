МВС відновило ще одну послугу для власників автомобілів

В Україні, яка з лютого бореться із російськими окупантами, сервісні центри МВС відновили ще одну послугу для власників автомобілів – видача індивідуальних номерних знаків

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драпятого, замовити індивідуальний номерний знак можна у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС, а отримати його можна лише у Києві та у Львові. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нагадаємо, що до війни замовити індивідуальний номерний знак для автомобіля можна було онлайн у Електронному кабінеті водія. Однак під час воєнного стану це неможливо. Потрібно прийти до територіального сервісного центру МВС. Але спочатку переконайтеся, що він працює у вашому регіоні.

Індивідуальні номери для власників автомобілів

Тим часом, під час війни автомобілісти зіткнулися з різноманітними нововведеннями.

Наприклад, на дорогах з’явилися блокпости (зараз їх налічується близько 800 по всій країні), дозволили продавати паливо екологічного стандарту Євро-3 та Євро-4 (воно необхідне для ЗСУ та аграрії), скасували медичну довідку при відновленні або обміні посвідчення водія, розпочали щодня моніторити вартість палива та ін.

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