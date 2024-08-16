Можливі відключення світла в Україні з наступного тижня – в “Укренерго” назвали причину

В Україну повертається спека. Через зростання споживання можливі відключення світла вже з наступного тижня.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго“.

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +28-30 градусів по всій території України. Тому диспетчерський центр “Укренерго” прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%.

Як зазначили в компанії, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. Але додаткових обсягів потужності в системі немає.

“У разі значного зростання споживання Диспетчерський центр “Укренерго” вживатиме всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми і компенсації дефіциту. Зокрема, залучатиме аварійну допомогу з європейських країн. За потреби – застосовуватиме заходи обмеження споживання”, – йдеться в повідомленні.

“Укренерго” також оприлюднило мапу, згідно з якою, температура в Києві 19 серпня підніметься до 32 градусів тепла.

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У прес-службі компанії також нагадали, що енергосистема України все ще відновлюється після 8 масованих атак ракетами та дронами окупантів, які здійснювалися з березня по липень 2024 року. Енергетична система внаслідок цього втратила більше 9 ГВт генерації. При цьому, ворог щодня обстрілює енергоінфраструктуру, особливо – у прифронтових та прикордонних регіонах.

Як відомо,з 30 липня в Україні не застосовуються графіки відключень електроенергії.

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