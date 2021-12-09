Київський національний університет імені Тараса Шевченка запроваджує мовний моніторинг освітнього процесу у відповідь на скарги студентів. В закладі почнуть стежити якою мовою проводяться заняття

Наразі підтвердився лише один випадок, коли викладач проводив заняття недержавною мовою, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь з посиланням на лист вишу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

Рішення про мовний моніторинг університет ухвалив після перевірки скарг від студентів щодо порушення мовного законодавства окремими викладачами.

У закладі повідомили, що в навчально-науковому інституті міжнародних відносин, який є підрозділом КНУ, викладач дійсно проводив заняття недержавною мовою.

“За результатами перевірки його притягнуто до дисциплінарної відповідальності”, – зазначили в закладі.

Щодо іншого випадку, про який йшлося в скарзі, що стався в навчально-науковому інституті журналістики, російськомовний відеоконтент використовувався, щоб продемонструвати студентам “відмінності вітчизняних комунікаційних технологій від зарубіжних”.

“Адміністрація університету запевнила, що в разі виявлення порушень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” науково-педагогічні та наукові працівники будуть притягатися до відповідальності у встановленому законом порядку”, – йдеться в повідомленні Уповноваженого.

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