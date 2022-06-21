Мораторій на підвищення тарифів схвалено Радою: яка буде вартість тепла і газа

Народні депутати на сьогоднішньому засіданні схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни

Документ підтримали 229 народних депутатів. На сайті Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Проєкт закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів.

Зокрема пропонується встановити, що:

тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;

тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Законопроєктом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Комунальні тарифи до кінця війни можуть заморозити