Monobank змінює тариф за зняття коштів із банкоматів

Monobank підвищує тариф за зняття коштів із банкоматів. Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін. Який відсоток за зняття готівки доведеться платити

Monobank з 1 вересня піднімає тариф за зняття власних коштів з карток з 0,5% до 0,9%. Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«З 1.09.2022 платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат», – зазначив Гороховський.

Він також зазначив, що тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.