Monobank розширює функції мобільного додатку – що зміниться для клієнтів

Monobank найближчим часом розширить для клієнтів функції мобільного додатку. Які послуги будуть доступні

Про це поінформував один із засновників банку Олег Гороховський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, зокрема, зараз проводиться тестування нового мобільного додатку Монобанку.

Що зміниться для клієнтів цієї фінустанови? По-перше, вони зможуть змінювати категорію покупки або переведення з картки на картки. Причому це можна буде робити дуже легко.

По-друге, можна буде додавати записи та теги до будь-якої покупки та будь-якого переказу. Це дозволить легше вести облік.

По-третє, клієнти матимуть можливість аналізувати свої витрати не лише за категоріями, а й за тегами.

Коли конкретно з’являться ці нововведення – Гороховський не уточнив. Він сказав, що зараз відбувається їхнє тестування. Нововведення справді корисні, з ними клієнтам цього банку стане зручніше користуватися банківськими послугами.

Раніше повідомлялося, що у клієнтів Monobank виникли проблеми зняти долари у касі. Така можливість є лише у Дніпрі та Львові.

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