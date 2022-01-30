Основні оператори мобільного зв’язку – Київстар, Vodafone і LifeCell – ризикують втратити велику частину своїх клієнтів через конкурента. Мобільний оператор LycaMobile витісняє суперників надзвичайно низькими тарифами

Один із найпопулярніших пакетів LycaMobile коштує лише від 40 гривень. І він завойовує дедалі більшу популярність серед користувачів, яким не так важливий мобільний інтернет поза домом, як постійний зв’язок з усіма операторами, які діють в Україні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Назва привабливого дешевого тарифу – “Все в одному S”.

У вартість цього пакету входить такий “джентльменський” набір послуг:

безлімітні дзвінки на LycaMobile;

650 хвилин на номери інших операторів;

необмежені дзвінки на LycaMobile у 21 країну світу;

50 SMS;

8 Гб інтернету.

Такий тариф надзвичайно зручний абонентам, яким ніколи блукати просторами інтернету, однак потрібно постійно бути на зв’язку з діловими партнерами і просто із близькими людьми.

Коштує такий тарифний план від 40 гривень на місяць. Його ціна варіюється в залежності від того, купує абонент послугу помісячно або відразу “оптом” – на рік. Якщо абонент обирає помісячну оплату, вартість тарифу становитиме 50 гривень. Якщо ж передоплата вноситьсяч за 3, 6 або 12 місяців, то вартість пакета буде відповідно 45, 42,5 та 40 гривень на місяць. Таким чином, річний зв’язок коштуватиме лише 480 гривень.

Ні Київстар, ні Vodafone і ні lifecell таких дешевих тарифних планів не пропонують. Отже, їм є над чим замислитися.

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