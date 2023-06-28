Мобільні оператори резервуватимуть мобільні номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки

Українські оператори Київстар та lifecell будуть резервувати мобільні номери загиблих на війні або зниклих безвісти українців упродовж двох років

Протяом двох років нікому іншому їхні номери не віддадуть. Для того щоб зарезервувати номер, треба буде подати відповідну заявку в компанію, якій належить мобільний номер.

Про це повідомив у своєму у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це розповідає НСН.

Зазвичай мобільний номер залишається за його колишнім власником упродовж року. Після того номер може надійти у продаж, і його може придбати власник нової SIM-карти.

“Так ви можете отримати повідомлення “Коханий приєднався до Viber”, коли його немає серед живих”, – пише Михайло Федоров.

Але відтепер оператори Київстар та lifecell на прохання близьких загиблого або зниклого безвісти резервуватимуть його номер на два роки. Тобто, упродовж цього часу його номер нікому не може бути проданий. Отже, рідні загиблого не матимуть зайвого стресу, а родичі зниклого безвісти не отримуватимуть зайвих і безпідставних надій.

Щоб зарезервувати мобільний номер, треба буде:

звернутися до служби підтримки оператора: Kyivstar — 0800300466; lifecell — 0800205433;

повідомити номер, який ви хочете зарезервувати;

зазначити, від кого звернення;

очікувати на SMS із рішенням.

Мобільні оператори резервуватимуть мобільні номери загиблих чи зниклих захисників

Механізм резервування мобільних номерів за заявками близьких було обрано не випадково. Адже в Україні наразі немає реєстру загиблих бійців або зниклих безвісти. Через це зарезервувати всі номери відразу технічно неможливо. Тому обрали саме таких шлях.

Ініціатором цього процесу став ветеран і голова ГО “Українське об’єднання “Мрія” Юрій Гудименко. Його спонукав до такої ініціативи особистий досвід. Якось восени минулого року йому прийшло SMS-повідомлення від знайомого, який загинув ще в 2018 році.

Як згодом з’ясувалось, таких випадків є не один, а тисячі. Важко уявити собі моральний стан рідних загиблого, які самі його поховали, а через рік отримали повідомлення, що він з’явився в мережі.

“Хтось купував сім-карту з номером, який у когось записаний як “Батько” або “Коханий”. І рідним, близьким починали приходити однотипні повідомлення від мертвих. Мене тоді розплющило морально. Сильно розплющило. Відверто кажу”, – поділився ветеран.

Та якщо родичам загиблого таке повідомленні може лише роз’ятрити душевну рану, що тільки стала заживати, то рідним зниклого безвісти воно може дати шалену і, на жаль, безпідставну надію. Через такі повідомлення їхній відчай і біль поглиблюються в багато разів.

Масштаби цього болю важко перебільшити. Адже тільки за приблизними даними на травень 2023 року близько 24 тисяч українців вважалися зниклими безвісти під час цієї війни.

Отже, після такого особистого випадку Гудименко звернувся до Федорова із проханням допомогти вирішити цю проблему. І зрештою її вирішили: мобільні номери загиблих та зниклих безвісти українців залишатимуться в резерві не менше двох років. Наразі цю послугу надають лише Київстар та lifecell, і поки що вона працює лише в тестовому режимі. Та незабаром вона, очевидно, вже стане стабільною і можливо до неї приєднається ще й Vodafon.

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