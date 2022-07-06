Мобілізованим працівникам хочуть скасувати збереження середнього заробітку

Законопроект про скасування збереження середнього заробітку мобілізованим працівникам підтримала Верховна Рада. Чи підпише його президент?

Відповідний законопроект № 7251 авторства депутатки від “Слуги народу” Галини Третякової підтримала Верховна Рада. Наразі документ чекає на підпис президента. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Якщо новий закон вступить в силу, то за мобілізованим працівником буде зберігатися лише місце роботи та посада, але не зарплатня.

“Скасовується передбачена в ст. 119 КЗпП норма, яка зобов’язує роботодавців зберігати заробіток за мобілізованими працівниками (поправка № 75 від Г. Третьякової),” – повідомляє організація Соціальний рух.

Також проект дозволить роботодавцям звільняти працівників у разі відсутності понад 4 місяці та у разі спричинення шкоди підприємству внаслідок бойових бій. Окрім цього, він урізає розмір компенсації за затримку остаточного розрахунку. Нині в разі непроведення роботодавцем розрахунку в день звільнення працівник може стягнути компенсацію у розмірі середнього заробітку за кожен день затримки аж по день фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП). Згідно проекту, максимальний строк, за який може бути стягнуто компенсацію, становитиме 6 місяців. Це звужує право на судовий захист і знеохотить роботодавців виплачувати кошти вчасно.

“Президент має ветувати цей акт, що виглядає як знущання над всіма, хто несе тягар війни,” – вважають у Соцрусі та закликають підтримайти петицію проти його авторки.

Які відпустки надаються працівникам під час війни — Мінекономіки