В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Деяких студентів можуть призвати до армії. Кого зі здобувачів освіти можуть мобілізувати

Кого зі студентів можуть призвати до армії і що робити, якщо прийшла повістка, розповідає НСН з посиланням на 24tv.ua.

Чи діє відстрочка від мобілізації для студентів

Юрист Ростислав Кравець розповів: студенти мають право на відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Тож не призвуть служити таких здобувачів освіти:

студентів училищ;

студентів коледжів і вишів;

асистентів-стажистів;

аспірантів та докторантів.

Мобілізація в Україні – кого зі студентів можуть призвати до армії і що робити після отримання повістки

Зверніть увагу! Ви маєте здобувати освіту на очній або дуальній формі. Якщо студент вчиться заочно, його можуть мобілізувати. Студенти також можуть добровільно йти служити.

Коли студента можуть мобілізувати

Студенти при цьому повинні пам’ятати: відстрочка від мобілізації діє лише на період навчання. Але їх можуть мобілізувати у такий час:

після закінчення коледжу та перед вступом до вишу;

після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;

після закінчення ЗВО перед вступом на аспірантуру і перед вступом на докторантуру.

Якщо такі абітурієнти отримали у цей час повістку, мають йти служити.

Що робити студенту, який отримав повістку

Якщо студент, який має відстрочку, отримав повістку, адвокат радить відразу повідомити центр комплектування та соціальної підтримки про наявність такої відстрочки.

“Потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації. До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі”, – уточнив Кравець.

Якщо військком не хоче приймати заяву, адвокат радить надіслати її разом з необхідними документами офіційним листом з описом на адресу центру комплектації. У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь у ЗВО на денній формі. Це допоможе захистити ваші права, додає адвокат.

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