Мобілізація студентів – на яких умовах можна отримати відстрочку від служби

В Україні тривають заходи мобілізації. В умовах воєнного стану отримати повістку можуть зараз усі чоловіки призовного віку. Мобілізація студентів викликає багато питань стосовно відтермінування

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті varta1.com.ua

Чи можуть отримати повістку студенти

Так, студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, на певних умовах можуть отримати відстрочку.

Однак ті хлопці, які закінчують бакалаврат та вступають до магістратури, не можуть претендувати на відстрочення від мобілізації.

Про це мовиться у Законі України «Про військовий обов’язок та військову службу». Якщо простими словами, то студента не можуть мобілізувати, якщо він навчається у будь-якому навчальному закладі на денній формі навчання, навіть якщо здобуває наступну вищу освіту.

Крім цього, нещодавно набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, що не підлягають мобілізації. Викладачі зможуть отримати відтермінування у разі, якщо заклад професійної освіти є їх основним місцем роботи й вони працюють там щонайменше на 0,75 ставки.

Згідно з ним, не підлягають призову під час мобілізації:

учні та викладачі установ професійної (професійної-технічної) освіти, нарівні зі студентами та викладачами професійної перед вищою та вищою освітою.

Однак відстрочення від мобілізації можуть отримати лише учні професійно-техінчним закладів освіти денної чи дуальної форми навчання, так само як і студенти вищих навчальних закладів.

Якщо таки прийшла повістка

У разі, якщо студент таки отримав виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йому потрібно надати документ, який підтверджує, що він має право на відстрочення. Мова йде про довідку із навчального закладу.

Мобілізація для тих, хто вступає на магістратуру

Варто наголосити, що студенти, що офіційно закінчили бакалаврат, у липні вже не вважаються студентами та не можуть претендувати на відстрочення від мобілізації.

Навіть якщо військовозобов’язаний вступає на магістратуру.

Цього року наказ про зарахування на бюджет видається 25 вересня. Зарахування вступників в магістратуру на контракт триватиме до 30 листопада 2022 року.

Важливо: у проміжок між закінченням бакалаврату і вступом на магістратуру людина не є студентом і не має права на відстрочення.

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