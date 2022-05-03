Мобілізацію в Україні можуть продовжити після 24 травня: кого набирають

Призов військовозобов’язаних триватиме до 24 травня. Наразі усі показники виконані на 100%, але мобілізацію в Україні можуть продовжити

Як повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач, за понад два місяці загальної мобілізації усі показники виконані на 100%. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті thepage.ua.

«Наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, бо на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить лише доукомплектування. Мобілізація була оголошена на три місяці, і її продовження буде залежати лише від оперативної обстановки на бойових порядках. Це стосується як офіцерів, так і солдат», — сказав він.

За його словами, загалом мобілізація була оголошена на три місяці, які спливають три тижні. Чи продовжать призов після 24 травня, залежатиме безпосередньо від ситуації у зоні бойових дій.

Головне про те, як надалі відбудуватиметься мобілізація в Україні:

Мобілізацію оголосили 24 лютого на три місяці. Після 24 травня її найімовірніше продовжать.

Наразі мобілізацію виконали на 100%, і тому її темпи значно знизилися.

Ані другої, ані третьої хвилі мобілізації не було, перша хвиля триває досі, людей призивали з різною інтенсивністю. Наступну хвилю поки не планують, а якщо вона і буде, то мобілізовуватимуть не лише офіцерів, а усіх, кого потребуватиме доукомплектування військових частин.

Зараз до армії призивають переважно тих, хто має досвід служби або досвід проходження навчальних зборів.

Якість призваних військовослужбовців дуже висока.

Мотивація набраних військовослужбовців ще вища порівняно з 2014 роком.

Чому чоловіків примусово мобілізують на блокпостах і зупинках?

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ прокоментував повідомлення про те, що на початку війни чоловіків примусово мобілізовували на блокпостах та транспортних зупинках.

«Механізм мобілізації добровільний порядок не передбачає. Добровільний порядок передбачається лише при вступі на військову службу за контрактом. Мобілізація чи строкова служба — це обов’язок кожного громадянина боронити свою державу. Вручення повідомлення військовозобов’язаного про те, що він повинен з’явитись до територіального центру комплектування, відбувається у будь-який спосіб, місце і спосіб не передбачені», — пояснив Горбач.

Щодо військовозобов’язаних, які отримали повістки, але виїхали за кордон у незаконний спосіб, ухилившись від виконання свого обов’язку, за це чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність, пояснив представник штабу командування СВЗСУ. Як і за сприяння у незаконному перетині кордону, якщо такі факти будуть встановлені.

В Україні не буде весняного призову на строкову службу у 2022 році