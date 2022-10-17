Мінус 320 окупантів і знищена техніка – втрати ворога на 17 жовтня

За добу 16 жовтня втрати ворога на війні в Україні склали 320 окупантів. Загальні втрати її особового складу від початку повномасштабної війни в Україні налічують уже 65 320 військових

Окрім того, впродовж минулої доби до втрат у техніці додалося ще кілька ББМ, артсистем, безпілотників тощо.

Про це повідомили у Facebook Генерального штабу Збройних сил України, передає NNS

Зазначається, що найбільш складною ситуація окупантів виявилася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де було “демілітаризовано” найбільше терористів РФ і їхньої техніки.

Окрім того, впродовж 236-ї доби українські захисники знищили 8 танків (2537), 12 бойових броньованих машин (5205) та 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня путінської армії (загалом знищено 1241).

Також на брухт перетворилося 10 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн (загалом 3969), одна РСЗВ (загалом 366), один засіб ППО (загалом 187) та одна одиниця спецтехніки.

Не змінилася за добу кількість іншої “демілітаризованої” українськими захисниками техніки:

літаків – 268 одиниць;

гелікоптерів – 242 одиниці,

крилаті ракети ‒ 316 одиниць;

кораблі – 16.

Також відомо, що українські захисники вдарили по розташуванню російських військ на Запоріжжі, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 165 загарбників.

“Підтверджено враження живої сили, озброєння та військової техніки ворога за попередні дні”, – повідомили в Генштабі.

Найбільші втрати ворога на Криворізькому і Бахмутському напрямках: війна в Україні 16 жовтня