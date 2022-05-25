Мінфін наполягає на скасуванні пільг та поверненні податків – країні потрібні гроші

Всі податкові пільги, введені з початку війни, необхідно скасувати. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для бізнесу зроблено достатньо і наполягає на поверненні податків – країні потрібні гроші на фінансування армії

Мінфін, який досяг законодавчого відновлення відповідальності за несплату податків, наполягає на поверненні довоєнної системи оподаткування, вважаючи, що Україна зможе перемогти у війні з рф лише шляхом максимальної підтримки держави, яка фінансує армію. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Вважаю, що треба повернути всі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли, тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію”, – заявив Марченко.

Верховна рада дозволила перехід бізнесу з оборотом до 10 млрд гривень на єдиний податок за ставкою 2%. Крім того, були скасовані всі митні платежі, в тому числі для ввезення автомобілів громадянами.

За його словами, обсяг щомісячного дефіциту держбюджету вже сягає 5 млрд доларів. Покривати його крім податків можна за рахунок розміщення військових облігацій, а також грантів міжнародних донорів.

Зокрема, вже ухвалено рішення направити до державного бюджету 7,5 млрд доларів із додатково виділених урядом США близько 40 млрд доларів.

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