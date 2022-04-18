Мільйони українців отримають продовольчі набори: що буде в пакунках

Вже найближчим часом мільйони українців отримають продовольчі набори. Їх роздаватимуть громадянам, які проживають у зоні воєнних дій. Урядом вже виділено 5 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми

Про цю та інші гуманітарні програми, що запущені в Україні для допомоги громадянам, які постраждали внаслідок війни, розповіла перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Із перших днів війни усі гілки української влади розпочали активний діалог з міжнародними партнерами щодо організації допомоги Україні. Йдеться не лише про допомогу зброєю, але й про гуманітарні вантажі, які тонами йдуть у нашу країну. Адже люди, які постраждали внаслідок війни (а війна так чи інакше зачепила кожну українську родину) потребують підтримки не менше, ніж армія.

“Нам вдалося налагодити безперервне постачання гуманітарних вантажів через західний кордон. Це продукти харчування, одяг та взуття, лікарські засоби, товари медичного призначення, засоби гігієни”, – пише Юлія Свириденко у своєму Facebook.

Крім того, уряд започаткував пільгове кредитування рітейлерів, що допомагає забезпечити їх обіговими коштами і дасть їм змогу вчасно закупити товари для продажу.

“Паралельно відбувається постачання в регіони, що постраждали від війни, 10 млн продуктових наборів. Вони містять продукти тривалого зберігання з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини”, – повідомляє чиновниця.

Отже, акцент у продовольчих наборах буде робитись саме на продукти тривалого зберігання: крупи, борошно, макаронні вироби, цукор, консерви. Адже в регіонах, де проходять воєнні дії, нерідко або відсутнє електроживлення в будинках, або воно нерегулярне.

Завдяки цій програмі, до якої підключились усі регіони України, можна буде забезпечити безкоштовними продуктовими наборами 10 мільйонів українців.

10 млн українців отримають продукти безкоштовно: список регіонів і вміст продуктового кошика