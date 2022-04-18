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Мільйони українців отримають продовольчі набори: що буде в пакунках

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миллионы украинцев получат продовольственные наборы
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Вже найближчим часом мільйони українців отримають продовольчі набори. Їх роздаватимуть громадянам, які проживають у зоні воєнних дій. Урядом вже виділено 5 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми

Про цю та інші гуманітарні програми, що запущені в Україні для допомоги громадянам, які постраждали внаслідок війни, розповіла перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Із перших днів війни усі гілки української влади розпочали активний діалог з міжнародними партнерами щодо організації допомоги Україні. Йдеться не лише про допомогу зброєю, але й про гуманітарні вантажі, які тонами йдуть у нашу країну. Адже люди, які постраждали внаслідок війни (а війна так чи інакше зачепила кожну українську родину) потребують підтримки не менше, ніж армія.

Мільйони українців отримають продовольчі набори: що буде в пакунках

“Нам вдалося налагодити безперервне постачання гуманітарних вантажів через західний кордон. Це продукти харчування, одяг та взуття, лікарські засоби, товари медичного призначення, засоби гігієни”, – пише Юлія Свириденко у своєму Facebook.

Крім того, уряд започаткував пільгове кредитування рітейлерів, що допомагає забезпечити їх обіговими коштами і дасть їм змогу вчасно закупити товари для продажу.

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“Паралельно відбувається постачання в регіони, що постраждали від війни, 10 млн продуктових наборів. Вони містять продукти тривалого зберігання з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини”, – повідомляє чиновниця.

Отже, акцент у продовольчих наборах буде робитись саме на продукти тривалого зберігання: крупи, борошно, макаронні вироби, цукор, консерви. Адже в регіонах, де проходять воєнні дії, нерідко або відсутнє електроживлення в будинках, або воно нерегулярне.

Завдяки цій програмі, до якої підключились усі регіони України, можна буде забезпечити безкоштовними продуктовими наборами 10 мільйонів українців.

10 млн українців отримають продукти безкоштовно: список регіонів і вміст продуктового кошика

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