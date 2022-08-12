Мешканцям окупованих територій теж потрібно сплачувати рахунки за спожитий газ

Рахунки за спожитий газ потрібно сплачувати за можливості й мешканцям окупованих територій. Про це нагадують у АТ «Нафтогаз»
«За спожитий газ потрібно сплачувати за можливості. Переважна частина мешканців окупованих територій продовжують отримувати український газ від Нафтогазу», – наголошують у пресслужбі компанії.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті SOCIAL.COM.UA.
Оплатити рахунки за газ мешканці окупованих територій можуть кількома способами:
1. В особистому кабінеті на сайтікомпанії;
2. За допомогою чат-бота GASUA у:
– Viber: viber://pa/?chatURI=naftogazpostach
– Telegram;
– NaftogazGasSupply у месенджері Facebook.
3. Через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;
4. Через сайти банків та їхні мобільні додатки;
5. У відділеннях банків чи Укрпошти (якщо така опція доступна у вашому регіоні);
6. Передати номер особового рахунку близький людині, що проживає на підконтрольній уряду території.
Щоб уникнути можливих додаткових питань про оплату споживання газу в майбутньому, у «Нафтогазі» рекомендують зберігати квитанції сплачених рахунків.
Окрім цього, у компанії радять ігнорувати вимоги окупаційної влади й не оплачувати рахунки в рублях.
Чому українці мають два особові рахунки на одного споживача газу — пояснення