Мешканцям окупованих територій теж потрібно сплачувати рахунки за спожитий газ

Рахунки за спожитий газ потрібно сплачувати за можливості й мешканцям окупованих територій. Про це нагадують у АТ «Нафтогаз»

«За спожитий газ потрібно сплачувати за можливості. Переважна частина мешканців окупованих територій продовжують отримувати український газ від Нафтогазу», – наголошують у пресслужбі компанії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті SOCIAL.COM.UA.

Оплатити рахунки за газ мешканці окупованих територій можуть кількома способами:

1. В особистому кабінеті на сайтікомпанії;

2. За допомогою чат-бота GASUA у:

– Viber: viber://pa/?chatURI=naftogazpostach

– Telegram;

– NaftogazGasSupply у месенджері Facebook.

3. Через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

4. Через сайти банків та їхні мобільні додатки;

5. У відділеннях банків чи Укрпошти (якщо така опція доступна у вашому регіоні);

6. Передати номер особового рахунку близький людині, що проживає на підконтрольній уряду території.

Щоб уникнути можливих додаткових питань про оплату споживання газу в майбутньому, у «Нафтогазі» рекомендують зберігати квитанції сплачених рахунків.

Окрім цього, у компанії радять ігнорувати вимоги окупаційної влади й не оплачувати рахунки в рублях.

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