Мережа АТБ запустила оптовий продаж продуктів зі складів: в чому причина

Мережа магазинів АТБ вже відновила роботу майже сотні магазинів із тих, що були раніше закриті. Склади компанії повністю насичені потрібними товарами, і в магазинах полиці не порожні. А днями компанія АТБ запустила оптовий продаж продуктів зі своїх розподільчих центрів

Про це розповів у своєму Facebook директор корпорації Борис Марков. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.YA.

З початку війни в Україні популярна торговельна мережа АТБ втратила або мусила закрити близько двох сотень магазинів. До того ж, у ході військових дій було зруйновано два розподільні центри компанії.

Ще один розподільний центр, розташований у Херсонській області, потрапив до окупантів. Багато магазинів були розграбовані мародерами. Матеріальні втрати компанії становлять не один мільярд гривень. Але найбільша втрата АТБ – 25 загиблих працівників.

Однак, незважаючи на такий потужний удар, завданий війною, мережа АТБ поступово відновлюється. Так, днями було запущено оптовий продаж продуктів із розподільчих центрів компанії.

“Ми запустили можливість оптових закупівель товарів безпосередньо з наших розподільчих центрів. Для гуманітарних організацій та фондів, представництв міжнародних і національних гуманітарних корпусів та інституцій”, – повідомив Марков.

На сьогодні в Україні працюють 8 розподільчих центрів АТБ та майже тисяча магазинів.

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