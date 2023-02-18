Меморіал: вбиті росією. Артем Любчик, 20 років, Бахмут, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Артем Любчик

Старший солдат Артем Любчик загинув 26 травня 2022 року у бою з окупантами біля села Новолуганське під Бахмутом на Донеччині. Бійцю було 20 років.

Артем народився у місті Корюківка Чернігівської області. З дитинства жив у селищі Варва. У 2019 році закінчив Варвинський ліцей №1. Потім навчався у Чернігівському національному технологічному університеті за спеціальністю «Геодезія і землеустрій».

2021 року хлопець підписав контракт із Збройними силами України. Служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Був старшим стрільцем.

«Чесний, доброзичливий, енергійний. Артем користувався повагою і авторитетом. Мав багато друзів, був чудовим сином, братом, онуком. Він проявив себе сміливим, відданим, гідним героєм рідної країни. Запам’ятаємо його як справжнього захисника Вітчизни», – зазначили у Варвинській громаді.

Поховали Артема у селищі Варва на Чернігівщині. У молодого захисника залишилися батьки, маленька сестричка, бабуся та кохана дівчина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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