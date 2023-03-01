Меморіал: вбиті росією. Андрій Якименко, 42 роки, Донеччина, лютий 2023 року

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Меморіал: вбиті росією. Андрій Якименко, 42 роки

Старший солдат Андрій Якименко, позивний Єгер, загинув 17 лютого 2023 року. В районі села Времівка на Донеччині він потрапив разом із побратимами під ворожий танковий обстріл. Захиснику було 42 роки.

Андрій народився в селі Вербки Дніпропетровської області. Закінчив місцеву школу. Працював за різними фахами. Любив активний відпочинок, мисливство, риболовлю. Жив з родиною у Павлограді.

Під час повномасштабного російського вторгнення Андрій приєднався до Сил територіальної оборони ЗСУ. Служив в інженерно-саперному взводі 231-го батальйону 128-ї окремої бригади ТРО. У складі свого підрозділу боронив Україну від окупантів, виконував бойові завдання на передовій.

«Постійний енерджайзер. Завжди з усмішкою, завжди попереду. Назавжди в серцях!», зазначив побратим Євгеній. «Від імені Павлоградської громади міський голова Анатолій Вершина, Павлоградська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким полеглих захисників, поділяючи тяжкий біль утрати. Доземний уклін воїнам-захисникам», написали на сторінці громади.

Поховали військовослужбовця на Алеї Слави у Павлограді.

Вдома на Андрія чекали дружина Олена та син Богдан.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/