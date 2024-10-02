Росія здійснює масовані атаки по енергетиці України. З вересня 2022 року по вересень 2024 року таких обстрілів було 25. Чим б’є ворог і куди.

РФ здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергетичну систему України з вересня 2022 пов вересень 2024 року.

Про це свідчать дані, опубліковані на порталі Energy Map, передають «Новини України – НСН».

У 2022 році було 11 масованих ударів, у 2023 – 5, у 2024 – 9. Загалом окупанти випустили понад 1400 ракет різних типів та 500 ударних БПЛА.

Серед ракет армія РФ застосувала найчастіше крилаті ракети – близько 1 200 одиниць, з яких три чверті було збито українським ППО. Також українські сили оборони знищили близько половини керованих авіаційних ракет, тоді як зенітні та балістичні ракети зазвичай досягали своєї мети.

Масовані атаки по енергетиці України – чим і куди б’ють окупанти

Ще однією суттєвою загрозою є БПЛА, 98% з яких – це ударні дрони іранської розробки типу Shahed. Українська оборона ліквідувала близько 90% дронів. Вперше БПЛА проти енергооб’єктів почали використовувати у жовтні 2022 року, а пікові показники зафіксовані у серпні 2024 року, коли однією хвилею було випущено 109 БПЛА, з яких 99 знищено.

Атаки спричинили значні руйнування енергетичної інфраструктури, особливо в таких областях, як Дніпропетровська, Львівська, Вінницька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська та Харківська.

«Внаслідок окупації та атак протягом 2022-2023 років енергосистема України втратила близько 21 ГВт генеруючих потужностей. У 2024 році втрати оцінюються в 9 ГВт теплової та гідрогенерації. Крім генерації, Росія також регулярно завдає ударів по критичних вузлах електромереж з метою дестабілізувати енергосистему та обмежити можливості передавати електроенергію всередині країни, а також ускладнювати її імпорт», – вважає Оксана Зуєва, старша експертка у сфері відкритих даних DiXi Group.

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