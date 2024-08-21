21 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє лікарям призначати ліки пацієнтам під впливом «фінансових стимулів» від фармацевтичних компаній.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, передають «Новини України – НСН».

Під «фінансовими стимулами» законопроєкт №10293 розуміє:

отримання сувенірної та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення;

участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Лікарям заборонили призначати ліки під впливом фінансових стимулів від фармкомпаній

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Законопроєкт також стосується реабілітологів та фармацевтів Так, в аптеках під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги.

Крім цього, забороняється приховувати з власної вигоди інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сподівається, що рішення парламенту підвищить якість лікування та рівень довіри до медичної системи загалом. Він зазначив, що останнє дослідження проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» показало: 17% неформальних платежів, які здійснювали пацієнти в лікарні, стосувались умовно кращого засобу реабілітації у порівнянні з тим, що надається державою.

За його словами, це наслідок недобросовісної промоції, «яка ґрунтується виключно на чиємусь фінансовому інтересі».

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