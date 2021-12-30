В Україні диждиталізація торкнулася практично всіх сфер життя, включаючи медицину. Якісь послуги дійсно зручні. Наприклад можна замовити сертифікат або записатися на прийом до лікаря. Проте з боку медиків усе має інший вигляд. Лікарі на межі через збої електронного документообігу

У лікарів створення та тестування систем відбувається в режимі реального часу. І коли система з незалежних від медпрацівника причин дає збій, винним у власних очах пацієнта виявляється лікар.

Нещодавно у ФБ з’явився пост лікаря, який розповідає про складнощі, з якими він стикається щодня у своїй практиці. І попереджає про те, що якщо Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба здоров’я України не звернуть на існуючу проблему увагу, ситуація лише посилюватиметься. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Йдеться про збої електронного документообігу – створення електронних напрямків може займати години. Також необхідно стежити за електронним лікарняним – чи прийняв його сервер, тощо. Усі ці нововведення практично паралізують роботу лікарів. І на звернення щодо необхідності виправити роботу системи відповідей немає.

За фактом ситуація замість розвитку, спрощення та зручності перетворилася на ускладнення та неможливість вирішувати поточні завдання. Внаслідок чого часу на безпосередню роботу – лікування пацієнтів, не залишається.

Це не проблема одного дня, це системний збій, який блокує роботу медичної галузі всієї країни. Про це пишуть лікарі з усіх областей у закритих групах у Facebook та Viber. І якщо якість роботи системи електронного документообігу не зміниться, страждати від цього будуть пацієнти.

Наочно, як просуваються цифрові реформи в медицині, можна побачити в коментарях на сторінці Helsi.pro.

Наприклад, під постом від 16 листопада про те, як описувати діагноз пацієнту, щоб у нього сформувався сертифікат про одужання відповідно до інструкцій НСЗУ, багато коментарів лікарів-практиків, що наочно ілюструють умови їхньої роботи. Виявилося, що раптово змінилося кодування діагнозу. Тобто напередодні були одні роз’яснення, а наступного дня – інші. Таким чином, лікар повинен тримати руку на пульсі постійно, переглядаючи вебінари замість виконання своїх прямих обов’язків.

Також під постом можна побачити коментарі пацієнтів, яким лікарі відмовляються вносити потрібні записи – з Helsi неможливо працювати через те, що система постійно зависає.

Під іншим постом також багато коментарів, що оцінюють як нестабільність роботи системи Helsi, так і неможливість зв’язатися зі службою підтримки.

У сухому залишку – люди, які відповідають за медичний електронний документообіг, залишаються у тіні і не стикаються безпосередньо з пацієнтами, на відміну від лікарів. І якщо ситуація не зміниться, пацієнтам незабаром вже нема до кого буде звертатися за медичною допомогою.

Компанія Нова пошта з 1 січня вводить нові тарифи та правила роботи