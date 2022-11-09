“Київстар” звернувся до своїх клієнтів із важливою новиною щодо тарифів – подробиці

Мобільний оператор «Київстар» звернувся із важливою новиною до своїх клієнтів. Компанія вирішила різко змінити майже всі свої тарифи – подробиці

В зв’язку з війною компанія зосереджує увагу на більш важливих речах, до прикладу, відновлення стабільного зв’язку та мережі. Тому, оператором було прийнято рішення призупинити роботу найменш популярних послуг.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

“Київстар” вирішив змінити майже всі свої тарифи

Інші пропозиції навпаки оператор вирішив доповнити. Наприклад, абоненти лінійки тарифів ТВІЙ та ВСЕ РАЗОМ отримають додаткові послуги. Раніше абоненти могли телефонувати до 10 країн, а зараз список доповнився Іспанією, Румунією та Молдовою.

Доступні дзвінки стануть в таких тарифних планах: ТВІЙ Старт, ТВІЙ Вибір, ТВІЙ Оптимум, ТВІЙ Максимум, ТВІЙ Безлім, Смачний, ВСЕ РАЗОМ Оптимум, ВСЕ РАЗОМ Максимум, ВСЕ РАЗОМ Оптимум + ТВ, ВСЕ РАЗОМ Максимум + ТВ.

До того ж, абоненти мають можливість підключити Суперсилу, яка надає 100 безкоштовних хвилин на дзвінки за кордон. Всі актуальні можливості ви можете дізнатись в мобільному додатку «Мій Київстар».

«Київстар» нагадуватиме абонентам правила мінної безпеки