Курс валюти в Україні продовжує зростати –яка ситуація на ринку

Після того, як Нацбанк скасував валютні обмеження для банків в Україні, курс валюти зростає з кожним днем – яка ситуація на ринку

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Станом на вівторок, 24 травня, долар у середньому продають у банках за 37,7 грн/дол, а купують за 36 грн/дол.

ПриватБанк та Ощадбанк продають долар за 37,3 та 37,5 гривень відповідно, а купують за 36,8 та 37 грн за долар. В інших банків свій курс, і ця тенденція українцям вже не подобається.

Середня вартість євро в українських банках станом на вівторок, 24 травня, становить 39,5 грн/євро, тоді як ще у понеділок європейська валюта коштувала на 3 гривні дешевше – 36,5 грн/євро.

При цьому деякі банки продають євро дорожче 39 гривень, наприклад, Ощадбанк – за курсом 40 грн/євро.

НБУ з початку війни продовжує утримувати свій курс на рівні 29,2 грн за долар, але фіксований курс на чорному ринку утримувати стало складніше.

“…Зараз на готівковому ринку в основному купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування “сірого” імпорту, який не відноситься до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту. Жоден з цих напрямків не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни…”, – прокоментували у НБУ своє рішення відпустити курс валют у вільне плавання.

Нацбанк скасував обмеження курсу продажу валюти