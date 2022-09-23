Курс долара в Україні до кінця вересня зміниться – скільки коштуватиме американська валюта

Курс долара в Україні вже до кінця вересня може зрости до 45 гривень, а то й вище. Подорожчання долара буде пов’язане не лише з початком часткової мобілізації в РФ, а й з подіями на валютному ринку США. Причому другий фактор має на курс долара значно більший вплив

Таку думку висловив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Отже, третій день поспіль фактичний курс долара в Україні перевищує 43 гривні. Експерти вважають, що каталізатором зростання вартості американської валюти став указ про часткову мобілізацію у РФ. На тлі такої звістки, яка може загрожувати посиленням військових дій, а отже, і важчою ситуацією в економіці нашої країни, курс долара різко пішов угору.

Проте, навіть якби цього фактора не було, то вартість американської валюти все одно підвищилася б, вважає експерт. Головний фактор – це підвищення ключової ставки Федеральної резервної системи (американський аналог Нацбанку). ФРС підняла ключову ставку до 3,25%, чим значно підвищила привабливість долара як накопичувального засобу.

Вкладати гроші в долар стало вигідно, і це призвело до відтоку інвестиційних коштів із національних валют у долар. Особливо яскраво виражений цей процес у країнах із нестабільною економікою, до яких зараз належить і Україна. Тому не дивно, що курс долара в Україні й надалі зростатиме, а курс гривні відповідно знижуватиметься. Причому цей процес не може зупинити навіть макрофінансова допомога, обіцяна нашій країні Заходом.

“Ситуація на валютному ринку по гривні залишатиметься напруженою, якщо бики (ринкові гравці, які скуповують акції та валюту в розрахунку на їх зростання – ред.) не включаться на поточному тижні, то ведмеді (гравці, які продають валюту та акції через очікування, що їх курс впаде – ред.) можуть посилити тиск на гривню. Але вже сьогодні почалися різкі коливання щодо валютної пари грн/дол США”, – зазначив Олександр Гончаров.

При цьому деякі експерти таки мають надію, що Нацбанку України вдасться утримати курс долара на теперішньому показнику в 43 гривні за рахунок розпродажу валютних запасів на міжбанку. Якщо цього виявиться недостатньо, то вже наступного тижня курс долара може піднятися до 45, а то й вище.

Стало відомо, яким буде курс гривні до долара до кінця війни