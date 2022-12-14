Куди звертатися українцям, якщо світла немає більше 8 годин – відповіли в YASNO

У компанії YASNO розповіли, що ситуація, за якої світла немає більше 8 годин, не є нормальною. Про що це може свідчити і куди звертатися українцям в таких випадках

Про це розповів гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко, інформує НСН

Він зазначив, що такими органами є насамперед:

ОСББ;

ЖЕК.

Якщо світла немає більше 8 годин – це не є нормальною ситуацією

“Якщо немає світла більше 8 годин, це не нормально. Найімовірніше, у вас локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, які мають свої канали спілкування з колегами з “ДТЕК Київські електромережі”. Так можете швидко отримати оперативну відповідь”, – сказав Коваленко..

Водночас він зазначив: загалом складна ситуація з електрикою спричинена комплексом проблем. Зокрема:

недостатньою генерацією;

пошкодженням мереж.

“Генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли б передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це вимагає часу”, – пояснив Коваленко.

Зі свого боку в “Укренерго” розповіли, що загалом ситуація в енергосистемі України залишається складною, а дефіцит енергії зберігається. У зв’язку з чим усі обленерго отримали ліміти добового споживання електроенергії. Тобто відключення світла в Україні продовжуватиметься.

Найскладніше на сході країни. Там через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень, а ремонтні роботи уповільнюються через небезпеку для життя фахівців.

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