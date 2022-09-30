Через війну в Україні триває режим військового стану. Це означає, що будь-який військовозобов’язаний громадянин підлягає мобілізації. Водночас серед них є непридатні або обмежено придатні до військової служби.. Куди відправлять служити чоловіків, які мають “білий квиток”

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Апостроф”.

Спочатку потрібно розібратися в тому, що таке військовий квиток. Це документ, у якому вказується придатність чи непридатність людини до служби з висновків військово-лікарської комісії.

За результатами комісії людину можуть визнати:

повністю придатним;

обмежено придатним до військової служби;

непридатною до військової служби взагалі. Це означає, що людина взагалі ніколи не може бути мобілізована, тому її виключають з військового обліку.

непридатний до військової служби у мирний час, але придатний до служби на період війни.

Остання категорія військовозобов’язаних підлягає мобілізації. У той же час, “білий квиток” означає непридатність або ж обмежену придатність до військової служби.

Обмежено придатних не відправляють служити в танкові та десантно-штурмові війська, а також морську піхоту, але вони можуть виконувати штабну та тилову роботу. Вони можуть проходити службу у штабах, підрозділах забезпечення, територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців.

У той же час вони можуть виконувати завдання на фронті, якщо їм дозволяє стан здоров’я. Якщо ж людина не може бути мобілізованою, вона повинна мати документи, які це підтверджують. Наприклад, потрібно підтвердити, що у вас “білий квиток”, троє неповнолітніх дітей або ви самостійно виховуєте дитину.

Хто може отримати “білий квиток” і при яких хворобах не беруть до армії під час війни