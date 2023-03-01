Користування інтернетом і мобільним зв’язком в Україні можуть тимчасово обмежити – в чому причина

Українцям можуть тимчасово обмежити користування інтернетом і мобільним зв’язком. Такі обмеження можуть застосувати не на всій території країни, а лише на окремих ділянках. Стала відома причина

Пропонується встановити, що для протидії диверсійним проявам та злочинності в окремих місцевостях можуть бути застосовані радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої спеціального призначення для тимчасового обмеження доступ до Інтернету та користування мобільним зв’язком.

Фахівцями підготовлено відповідний законопроект №8185, яким вносяться зміни до деяких законів України. Ці зміни дозволять співробітникам Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, УДО, Державної прикордонної служби та Нацполіції втручатися в роботу інтернет-зв’язку та мобільного зв’язку. Про це розповідає НСН

Втручання здійснюватиметься за допомогою безпілотних літальних апаратів, які оснащені потужними системами придушення зв’язку. Зокрема, різними засобами радіоелектроніки або випромінюючими пристроями, які доставлятимуться ближче до позицій ворога за допомогою БПЛА.

“Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, МВС, УДО, Державною прикордонною службою, Нацполіцією можуть бути застосовані радіоелектронні засоби або пристрої спеціального призначення для тимчасового обмеження електронної комунікації (телекомунікації) в окремих місцевостях на час, необхідний для усунення загроз життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і держави з урахуванням мінімізації обмежень використання електронних комунікаційних мереж та послуг”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Користування інтернетом і мобільним зв’язком в Україні можуть тимчасово обмежити

Цей законопроект уже схвалено комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Члени Комітету рекомендували своїм колегам-депутатам підтримати його в першому читанні.

Слід зазначити, що законодавство про правовий режим воєнного стану передбачає, що на час воєнного стану може бути встановлено регулювання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі, тобто допускається, серед іншого, обмеження користування Інтернетом та регулювання діяльності мобільних операторів.

Запропонованими ж змінами пропонується встановлювати тимчасові обмеження на користування мобільним зв’язком та Інтернетом в окремих випадках і в мирний час.

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