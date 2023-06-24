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Контрнаступ ЗСУ – у Міноборони закликали не робити передчасних висновків (відео)

Журналіст
Контрнаступ ЗСУ – у Міноборони закликали не робити передчасних висновків (відео)
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що не варто очікувати, що контрнаступ ЗСУ пройде швидко. Також вона закликала не поспішати з висновками щодо контрнаступальних дій ЗСУ

Маляр підкреслила, що не варто очікувати, що наступ – це щось дуже швидке. Він триває, тому зараз давати йому якісь оцінки дуже передчасно і некорректно. Про це розповідає НСН.

“Ми в цій ситуації орієнтуємося на позицію військових. Тільки військові можуть оцінювати, вдала операція чи невдала, а цивільні можуть просто сприймати їхню позицію. У військових по їхніх звітах все рухається за планом”, – сказала заступниця глави Міноборони.

Контрнаступ ЗСУ – у Міноборони закликали не робити передчасних висновків

Контрнаступ ЗСУ – у Міноборони закликали не робити передчасних висновків

Ганна Маляр

Вона зазначила: попри те, що ворог чинить опір та постійно готується до протидії Силам оборони, наші військові будуть звільняти окуповані території. І в РФ це розуміють.

Війська РФ щільно замінували захоплені райони, проте у ЗСУ щодня є просування на фронті. Українські військові впевнено йдуть уперед і закріплюються на зайнятих рубежах.

“У нас ще основні події попереду, і головний удар ще попереду”, – додала Маляр.

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Як відомо, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський уперше підтвердив, що основні сили наступального резерву ЗСУ ще не введено в бій з Росією. Він зазначив, що наразі українські захисники ведуть розвідку боєм, виявляючи слабкі місця ворога.

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