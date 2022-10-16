Компенсація за зруйноване житло – українцям заборонять продавати квартири, отримані замість втраченого житла

Українцям, які втратили свої будинки через війну, надаватимуть компенсацію за зруйноване житло. Держава має намір їм компенсувати втрати не лише новими квартирами, але й грошима, еквівалентними вартості втраченого житла. При цьому нерухомість, придбану за ці гроші, кілька років не можна буде продати

Про це розповіла голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Уряд підготував відповідний законопроект, у якому містяться положення щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Законопроект уже пройшов перше читання і тепер його шліфують до другого читання в парламенті.

За словами нардепа, чекати на репарації від Росії можна ще довго, а людям ніде жити вже зараз. Тому в Україні створено цільовий фонд, до якого надходитимуть гроші саме на компенсацію за зруйноване житло. А зміни, які містить цей законопроект, стосуються основних правил функціонування цього фонду.

Зокрема, законопроект передбачає такі моменти:

Створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Кошти до цього Фонду надходитимуть із різних джерел, зокрема і з активів, які вилучено в РФ.

Громадянам, які втратили своє житло, надаватимуть із цього фонду кошти, еквівалентні вартості зруйнованого житла.

Житло за ці кошти можна буде купувати в будь-якому регіоні України без прив’язки до місцевості.

Житло можна буде придбати як з первинного, так і зі вторинного ринку нерухомості.

Квартиру чи будинок, придбані за ці гроші, кілька років не можна буде продати.

“Йдеться про надання цільових грошей, еквівалентних вартості зруйнованого житла. Їх можна буде використовувати для придбання квадратних метрів житла. Будиночок або квартиру, яка буде придбана за ці гроші, не можна буде продавати певний час”, – пояснила Олена Шуляк.

При цьому українська влада розраховує, що до формування цього фонду активно підключатимуться міжнародні донори.

“Коли на законодавчому рівні буде ухвалено прозорий механізм надання такої компенсації, наші міжнародні партнери зможуть приєднатися до допомоги”, – висловила сподівання нардеп.

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