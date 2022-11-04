Компанія «Нафтогаз» розігрує по 100 грн серед клієнтів – умови акції

Компанія «Нафтогаз» розігрує по 100 грн серед клієнтів, аби люди активніше сплачували рахунки. Які умови акції і як прийняти участь у розіграші

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вирішила ощасливити своїх клієнтів і розіграти серед них «немалі» гроші – аж по 100 грн. Як ідеться в соцмережах компанії, у листопаді «Нафтогаз України» спільно з платіжною системою EasyPay UA розігрують 100 грн для усіх клієнтів, які оплатять рахунок за спожитий газ.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Відтак клієнти Нафтогазу, які використовують платіжній системі EasyPay, автоматично стають учасниками розіграшу та зможуть отримати фінансове заохочення в розмірі 100 грн на картку.

Загальна кількість переможців, які отримають такі «небачені» гроші від компанії – 100 клієнтів. Тобто загалом «Нафтогаз України» розщедриться аж на 10 тис. грн.

Переможців будуть визначати за допомогою сервісу випадкового вибору.

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