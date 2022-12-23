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Команда Зеленського готує мирний план до річниці повномасштабного вторгнення – The Wall Street Journal

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Команда Зеленського готує мирний план до річниці повномасштабного вторгнення – The Wall Street Journal
Національна служба новин - NNS

На річницю повномасштабного вторгнення команда президента Володимира Зеленського збирається представити мирний план для України

На річницю вторгнення російських військ на територію України, тобто 24 лютого 2023 року, або в близькі до цього дати команда президента України Володимира Зеленського збирається представити мирний план. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Про це розповідає НСН

Команда Зеленського готує мирний план для України

Команда Зеленського готує мирний план до річниці повномасштабного вторгнення – The Wall Street Journal

Як пише видання зі слів європейських та українських дипломатів, він буде містити 10 пунктів. Команда Зеленського наразі конкретизує план.

При цьому, як повідомляє видання, представники США, України та НАТО заявили, що на будь-яких переговорах Україна вимагатиме від Москви значних поступок і її позиція залежатиме від її ситуації на полі бою. Саме тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог.

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