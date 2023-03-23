До 20 березня 2023 року українці могли зареєструватись для отримання 6600 гривень допомоги. Стало відомо, коли громадяни почнуть отримувати виплати від Норвезької ради у справах біженців

Наразі реєстрація та подання заявок завершились. Тепер організація опрацьовує всі заявки, які подали українці, котрі проживають в населених пунктах, постраждалих через бойові дії, а також переселенці. Саме ці дві категорії людей можуть розраховувати на грошову допомогу.

Про це розповідає НСН з посиланням на PMG.ua.

Коли українці почнуть отримувати виплати від Норвезької ради у справах біженців

Коли ж українці отримають виплати від Норвезької ради у справах біженців?

Після перегляду заявок результати повідомлять заявникам. Зазначимо, що зареєструвались на отримання 6600 гривень допомоги десятки тисяч українців.

Виплати почнуть надходити українцям після проведення внутрішнього відбору з-поміж зареєстрованих громадян, адже не всі, хто зареєструвався, отримає норвезьку допомогу. А тільки частина людей, яка найбільше цього потребує.

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